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Виллы с бассейном в Тель-Авивском округе, Израиль

Тель-Авив
6
Тель-Авив
6
Герцлия
8
Вилла Удалить
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6 объектов найдено
Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 673 м²
Gorgeous house with amazing seaview in Herzliya Pituach for sale. The house was renovated in…
Цена по запросу
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Вилла в Тель-Авив, Израиль
Вилла
Тель-Авив, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 970 м²
Lovely and historic townhouse undergoing renovations in the heart of Tel-Aviv’s famous white…
$13,26 млн
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 550 м²
Великолепная вилла с бассейном, водопадами и огромными потолками - в лучшем месте - печально…
Цена по запросу
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 440 м²
Потрясающая новая вилла на продажу в Герцлии Питуах - расположена на западной стороне города…
Цена по запросу
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 820 м²
Самая красивая вилла на продажу в Израиле расположена в элитном и эксклюзивном районе Кфар Ш…
Цена по запросу
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Вилла в Герцлия, Израиль
Вилла
Герцлия, Израиль
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Различные типы пентхаусов для продажи в новом роскошном проекте рядом с Кикар-ха-Медина, сос…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Тель-Авивском округе, Израиль

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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