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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Иерусалиме, Израиль

пентхаусы
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46 объектов найдено
Квартира 1 комната в Иерусалим, Израиль
Квартира 1 комната
Иерусалим, Израиль
Число комнат 1
Площадь 110 м²
Расположен на престижной улице Кинг-Дэвид, в аутентичном, пасторальном и тихом жилом комплек…
$1,545
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 50 м²
В центре Иерусалима, в элитном здании с круглосуточной охраной, бассейн и спортивный зал. О…
$1,629
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 42 м²
У подножия парка Хамесила, ул. Мекор Хаим, рядом с торговыми центрами и синагогами. Новое ро…
$1,489
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 75 м²
Улица раввина Хаима Берлин расположена в Кирьят-Шмуэльском районе Иерусалима, недалеко от пр…
$2,275
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 55 м²
В новом проекте Очень красивые 2 комнаты 55 м2 с террасой 9 м2. элитное здание + подвал и п…
$1,405
в месяц
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Квартира 1 комната в Иерусалим, Израиль
Квартира 1 комната
Иерусалим, Израиль
Число комнат 1
Площадь 110 м²
Расположен на престижной улице Кинг-Дэвид, в аутентичном, пасторальном и тихом жилом комплек…
$1,545
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 100 м²
Дерех Бейт-Лехем – очаровательная квартира в строительном магазине! В востребованном и ауте…
$3,511
в месяц
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Квартира 1 комната в Иерусалим, Израиль
Квартира 1 комната
Иерусалим, Израиль
Число комнат 1
Площадь 176 м²
Расположенный на 3-м этаже нового здания на улице Хатноуфа, этот просторный угловой стол пло…
$3,708
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 83 м²
Новый на рынке аренды. В центре города улица Мунбаз в роскошном здании с великолепным вестиб…
$2,697
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
В центре города Иерусалима, в роскошном здании, 3 комнаты 75 м2 с 2 ванными комнатами. Очень…
$2,107
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 90 м²
В очаровательном и зеленом районе Бака, На улице Дерех Бейт Лехем, На третьем и последнем эт…
$2,809
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 40 м²
Эта недвижимость расположена в жилом комплексе Харав Кук, в самом центре Иерусалима, обеспеч…
$1,545
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 55 м²
Квартира в аренду 2 комнаты 55 м2 — Бет Хакерем, Иерусалим 3-й этаж, Терраса без сукки, в но…
$1,742
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 45 м²
В самом центре города, у подножия трамвая, между рынком Магане йеуда и кикат-ционом: 2-комна…
$1,405
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 55 м²
ОЧЕНЬ ТРЕБУЕТСЯ! В центре города, в новой престижной башне SAVYON VIEW от застройщика Африк…
$1,798
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 50 м²
Сдается в центре города в новом бутиковом доме от застройщика в роскошном проекте Карден на …
$1,629
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 430 м²
Расположен на престижной улице Кинг-Дэвид, в аутентичном, пасторальном и тихом жилом комплек…
$7,303
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
В самом центре города, в новом современном здании с вестибюлем, субботним лифтом и подземной…
$3,090
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
В самом центре города, в двух шагах от трамвайной остановки, в нескольких минутах от рынка М…
$2,528
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
РЕДКИЙ ! В самом сердце Рехавии, рядом со всеми удобствами, в небольшом новом элитном девело…
$3,371
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
В самом центре города, в новом современном здании с вестибюлем, субботним лифтом и подземной…
$3,034
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 44 м²
АРЕНДА В ЦЕНТРЕ ИЕРУСАЛИМА Новое роскошное здание с великолепным вестибюлем и лифтами. Прост…
$1,545
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 108 м²
В аренду красивой новой квартиры 4 комнаты - 108м2 - Кирьят Моше Иерусалим Балкон 14м2, 19-й…
$2,809
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 89 м²
Прямо в центре Иерусалима, в новом районе Кириат Алехум, в 2 минутах ходьбы от Синема Сити. …
$2,247
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 115 м²
В центре Иерусалима, в элитном доме, в очень хорошем состоянии, сдается в аренду красивая 4-…
$2,275
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 90 м²
РЕДКИЙ ! В самом сердце Рехавии, рядом со всеми удобствами, в небольшом новом элитном девело…
$2,809
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 3 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 3
Площадь 2 374 м²
В аренду доступны 64 квартиры: Студии 2 комнатные квартиры 3 комнатные квартиры Коллективны…
$151,686
в месяц
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Квартира 6 комнат в Иерусалим, Израиль
Квартира 6 комнат
Иерусалим, Израиль
Число комнат 6
Площадь 185 м²
В самом сердце веганского района Баит, у подножия автобусов, школ и магазинов: новое здание,…
$3,371
в месяц
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Пентхаус 4 комнаты в Иерусалим, Израиль
Пентхаус 4 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 4
Площадь 120 м²
На границе популярных районов Бака и Арнона, в тихой и зеленой обстановке: очень красивое зд…
$3,062
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Иерусалим, Израиль
Квартира 2 комнаты
Иерусалим, Израиль
Число комнат 2
Площадь 45 м²
АРЕНДА Иерусалим, Центр города: Rue Yaffo рядом с Ben Yeouda, небольшое новое здание, ве…
$1,545
в месяц
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