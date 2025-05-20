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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Центральном округе, Израиль

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4 объекта найдено
Квартира 4 комнаты в Нетания, Израиль
Квартира 4 комнаты
Нетания, Израиль
Число комнат 4
Площадь 105 м²
В аренду – Нетания, в 50 метрах от Кикара 4 комнаты меблированные + парковка Рядом с Кикаро…
$1,685
в месяц
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Квартира 5 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 150 м²
Хорошая садовая квартира. 5 больших садов. 2 ванные комнаты. Сад большой с выездной гостиной…
$4,157
в месяц
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Квартира 5 комнат в Раанана, Израиль
Квартира 5 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 5
Площадь 125 м²
Хорошая квартира рядом со школой Ариэль. 5 комнат, большие спальни, кухня. 2 ванные комнаты.…
$2,753
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Раанана, Израиль
Квартира 4 комнаты
Раанана, Израиль
Число комнат 4
Площадь 96 м²
Сдается в аренду в элитном доме в Неве Земере симпатичная 4-комнатная квартира с просторными…
$2,247
в месяц
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