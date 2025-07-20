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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Ашдоде, Израиль

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4 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 157 м²
?????️ Новая резиденция Harmony Residence в Ашдоде (Июнь) Откройте для себя новую резиденци…
$2,219
в месяц
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Квартира 5 комнат в Ашдод, Израиль
Квартира 5 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 5
Площадь 192 м²
Аренда - Квартира 5 комнат - Город Ашдод Превосходная квартира 192 м2 с террасой 16 м2, рас…
$2,079
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Ашдод, Израиль
Квартира 2 комнаты
Ашдод, Израиль
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Аренда 2 комнат в Марине в Ашдоде Полностью меблирована с хорошим вкусом и в идеальном состо…
$1,124
в месяц
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Пентхаус 6 комнат в Ашдод, Израиль
Пентхаус 6 комнат
Ашдод, Израиль
Число комнат 6
Площадь 350 м²
В аренду: выдающийся престижный пентхаус в Ашдоде. Откройте для себя исключительное свойство…
$5,056
в месяц
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