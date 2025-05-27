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Долгосрочная аренда квартир и апартаментов в Тель-Авивском округе, Израиль

Тель-Авив
8
Тель-Авив
8
Квартира Удалить
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8 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 110 м²
Роскошная башня Rotchild 17 С тренажерным залом и охраной Красивая 4-комнатная квартира полн…
$7,023
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 90 м²
На старом севере Тель-Авива, в нескольких шагах от моря, В здании современного и интимного о…
$4,073
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Аренда в новом здании бутика на улице Лилиенблюм, недалеко от Ротшильда и Нахалата Биньямина…
$3,511
в месяц
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Квартира 5 комнат в Тель-Авив, Израиль
Квартира 5 комнат
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 5
Площадь 160 м²
За аренду в новом здании на улице Виткин, Тель-Авив! В самом сердце старого севера, на тихой…
$8,427
в месяц
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Квартира 4 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 4 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 4
Площадь 142 м²
ТУР БЕЛЫЙ ГОРОД - ВЫСОКАЯ ИГРА 4 ЧАСТИ С ПАРКИНГОМ И ТЕРРАССОМ Площадь: 135 м2 + терраса 12 …
$8,427
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 75 м²
Для аренды – 3-комнатная квартира на старом севере Тель-Авива, всего в минуте от Хилтон-Бич!…
$3,933
в месяц
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Пентхаус 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Пентхаус 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 130 м²
Превосходный пентхаус в аренду на улице Шалом Алейхем - Тель-Авив В новом здании хорошо сохр…
$5,197
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Тель-Авив, Израиль
Квартира 3 комнаты
Тель-Авив, Израиль
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Трехкомнатная квартира в очаровательном здании у моря На тихой маленькой улице рядом с Бен-Г…
$4,494
в месяц
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