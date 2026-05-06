  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble haut standing luxueux magnifique vue sur la mer

Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble haut standing luxueux magnifique vue sur la mer

Тель-Авив, Израиль
от
$4,18 млн
;
8
Оставить заявку
ID: 38727
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ибн Гвироль

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,31 млн
Жилой квартал Villa de haut standing a kadima
Кадима, Израиль
от
$2,30 млн
Жилой квартал Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion
Ришон-ле-Цион, Израиль
от
$1,56 млн
Жилой квартал Projet neuf raanana
Раанана, Израиль
от
$1,28 млн
Жилой квартал Entre gordon et la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$1,38 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble haut standing luxueux magnifique vue sur la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$4,18 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Жилой квартал A ne pas manquer agreable calme lumineux magnifique proche de la mer immeuble spacieux
Тель-Авив, Израиль
от
$2,13 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A 2 minutes de la mer proche royal beach
Жилой квартал A 2 minutes de la mer proche royal beach
Жилой квартал A 2 minutes de la mer proche royal beach
Жилой квартал A 2 minutes de la mer proche royal beach
Жилой квартал A 2 minutes de la mer proche royal beach
Показать все Жилой квартал A 2 minutes de la mer proche royal beach
Жилой квартал A 2 minutes de la mer proche royal beach
Тель-Авив, Израиль
от
$1,51 млн
В двух минутах от моря, недалеко от Королевского пляжа. 3 номера 70 м2 отремонтированы с парковкой, лифтом, светлыми и тихими. Идеальная нога-земля. ФОТО No 6 Опыт!!!!!!!!!!!!!!
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Показать все Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Жилой квартал Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$2,30 млн
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
06.05.2026
Как повлиял вооружённый конфликт с Ираном на страновые риски Израиля и ОАЭ
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Показать все публикации