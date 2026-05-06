Жилой квартал A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv

Для продажи - улица Дизенгофф, между Гордоном и Фришманом, Тель-Авив Исключительное расположение в самом сердце Тель-Авива, между двумя самыми символичными улицами города. Эта новая, яркая и хорошо спроектированная квартира, расположенная в полностью отремонтированном здании после Tama 38, предлагает редкую среду обитания, всего в нескольких минутах от пляжа и всех достопримечательностей. Квартира 3 комнаты 80 м2. Солнечная терраса 10 м2 с открытым видом на деревья. Расположен на 6-м этаже с просторным лифтом и доступом PMR. Безопасная комната (Safe Room). Две ванные комнаты. Три направления, очень яркие. Новое здание после полной реконструкции (Тама 38). Цена: 5 500 000 шекелей Редкая жемчужина рядом с пляжем, идеально подходит для главной резиденции или высокого класса.