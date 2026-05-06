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Жилой квартал A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,83 млн
12.08.2026
$1,83 млн
11.08.2026
$1,84 млн
;
7
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ID: 39804
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 12.08.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Дизенгоф

О комплексе

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Для продажи - улица Дизенгофф, между Гордоном и Фришманом, Тель-Авив Исключительное расположение в самом сердце Тель-Авива, между двумя самыми символичными улицами города. Эта новая, яркая и хорошо спроектированная квартира, расположенная в полностью отремонтированном здании после Tama 38, предлагает редкую среду обитания, всего в нескольких минутах от пляжа и всех достопримечательностей. Квартира 3 комнаты 80 м2. Солнечная терраса 10 м2 с открытым видом на деревья. Расположен на 6-м этаже с просторным лифтом и доступом PMR. Безопасная комната (Safe Room). Две ванные комнаты. Три направления, очень яркие. Новое здание после полной реконструкции (Тама 38). Цена: 5 500 000 шекелей Редкая жемчужина рядом с пляжем, идеально подходит для главной резиденции или высокого класса.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

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Жилой квартал A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,83 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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