Жилой квартал A vendre 3 pieces rue dizengoff entre gordon et frishman tel aviv

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Для продажи - улица Дизенгофф, между Гордоном и Фришманом, Тель-Авив
Исключительное расположение в самом сердце Тель-Авива, между двумя самыми символичными улицами города. Эта новая, яркая и хорошо спроектированная квартира, расположенная в полностью отремонтированном здании после Tama 38, предлагает редкую среду обитания, всего в нескольких минутах от пляжа и всех достопримечательностей.
Квартира 3 комнаты 80 м2.
Солнечная терраса 10 м2 с открытым видом на деревья.
Расположен на 6-м этаже с просторным лифтом и доступом PMR.
Безопасная комната (Safe Room).
Две ванные комнаты.
Три направления, очень яркие.
Новое здание после полной реконструкции (Тама 38).
Цена: 5 500 000 шекелей
Редкая жемчужина рядом с пляжем, идеально подходит для главной резиденции или высокого класса.
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
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