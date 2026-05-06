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Жилой квартал Maison avec piscine a hadera

Хадера, Израиль
от
$1,58 млн
;
10
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ID: 38302
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 20.07.2026

Местонахождение

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  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Ахад ха-Ам, 16

О комплексе

Перевод
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Расположенный в тихой жилой среде, этот приятный дом площадью 180 м2 предлагает идеальную среду для жизни семьи, которая ищет комфортные и функциональные жилые помещения. От входа вы найдете большое пребывание, наслаждаясь очень хорошей высотой под потолком, принося яркость и ощущение пространства. Полностью оборудованная кухня открывается на щедрую столовую, идеально подходящую для повседневной жизни и приемов. Первый этаж включает в себя мастер-люкс с частной ванной комнатой и гостевыми туалетами. Наверху дом предлагает три красивые комнаты, в том числе мамад, ванную комнату с ванной и приятную семейную зону, идеально подходящую для телевизионного угла, офиса или игровой комнаты. Снаружи приятный сад с частным бассейном позволяет наслаждаться прекрасными днями в спокойной обстановке. Активы имущества ✔️ Хорошо сохранившийся дом ✔️ 180 м2 построено ✔️ 5 штук ✔️ Большой сад с частным бассейном ✔️ Красивый потолок в гостиной ✔️ Кухня из кешью ✔️ Большая гостиная и выделенная столовая ✔️ Родительский люкс на первом этаже ✔️ Наверху: 3 спальни, включая мамочку ✔️ Семейное пространство ✔️ Ванная комната с ванной

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

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Жилой квартал Maison avec piscine a hadera
Хадера, Израиль
от
$1,58 млн
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