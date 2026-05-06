Жилой квартал Maison avec piscine a hadera

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Расположенный в тихой жилой среде, этот приятный дом площадью 180 м2 предлагает идеальную среду для жизни семьи, которая ищет комфортные и функциональные жилые помещения.
От входа вы найдете большое пребывание, наслаждаясь очень хорошей высотой под потолком, принося яркость и ощущение пространства. Полностью оборудованная кухня открывается на щедрую столовую, идеально подходящую для повседневной жизни и приемов.
Первый этаж включает в себя мастер-люкс с частной ванной комнатой и гостевыми туалетами.
Наверху дом предлагает три красивые комнаты, в том числе мамад, ванную комнату с ванной и приятную семейную зону, идеально подходящую для телевизионного угла, офиса или игровой комнаты.
Снаружи приятный сад с частным бассейном позволяет наслаждаться прекрасными днями в спокойной обстановке.
Активы имущества
✔️ Хорошо сохранившийся дом
✔️ 180 м2 построено
✔️ 5 штук
✔️ Большой сад с частным бассейном
✔️ Красивый потолок в гостиной
✔️ Кухня из кешью
✔️ Большая гостиная и выделенная столовая
✔️ Родительский люкс на первом этаже
✔️ Наверху: 3 спальни, включая мамочку
✔️ Семейное пространство
✔️ Ванная комната с ванной
Местонахождение на карте
Хадера, Израиль
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