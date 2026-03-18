Жилой квартал A saisir A louer immediatement appartement de 4 pieces neuf en plein centre ville de hadera

Французский отдел RE/MAX Hadera представляет вам исключительно 4-комнатную квартиру, недавно доставленную известным промоутером Аурой.
Его характеристики:
✅ Новая квартира площадью 4 комнаты площадью около 100 м2,
✅ Красивый мирпесет около 12 м2,
✅ Яркая гостиная,
✅ Родительский номер с ванной комнатой,
✅ 2 дополнительных спальни, включая мамочку,
✅ Вторая ванная комната,
✅ Прачечная,
✅ На 8-м этаже,
✅ Лифт Шаббат,
✅ Подземная парковка!
Здание с красивым вестибюлем, вход обеспечен дигикодом, игровая площадка у подножия резиденции, предстоящая торговая галерея.
В приятном районе недалеко от пекарни, школ, магазинов и автобусов, общин.
Рядом с осями 2 и 4 автомагистрали и примерно в 10 минутах от железнодорожного вокзала.
Немедленная доступность.
Аренда: 5800 шекелей в месяц!
Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами: RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui.
Профессиональная лицензия 313736.
