  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  Жилой квартал Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite

Жилой квартал Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite

Тель-Авив, Израиль
от
$1,35 млн
;
5
ID: 34608
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Nahalat Binyamin, 84 Levinsky Toast

О комплексе

Français Français
На улице Нахалат Беньямин, в двух шагах от улицы Калишер, в 5 минутах ходьбы от Неве Цедек, величественное здание класса с красивыми высокими потолками, 3 комнаты 60м2 с балконом, 1-й этаж (как 2-й этаж) лифт, Миклат

Местонахождение на карте

Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Жилой квартал Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Жилой квартал Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Жилой квартал Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Жилой квартал Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Жилой квартал Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Тель-Авив, Израиль
от
$2,60 млн
Здание и квартира из 4 новых комнат. Расположен на 2-м этаже очень ярко с юго-западной ориентацией. Тупик возле кикара Хамедина
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Rare a jerusalem
Жилой квартал Rare a jerusalem
Жилой квартал Rare a jerusalem
Жилой квартал Rare a jerusalem
Жилой квартал Rare a jerusalem
Показать все Жилой квартал Rare a jerusalem
Жилой квартал Rare a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,72 млн
Продается - Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Очаровательный семейный дом с садом и постройкой В искомом районе Армон Ханацив откройте для себя этот приятный дом в Ду Мишпахти площадью около 140 м2, расположенный на двух уровнях и предлагающий яркую и функциональную среду обитания. ??? Пе…
Агентство
Immobilier.co.il
Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Показать все Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Жилой квартал Petit bijou design avec balcon et vue degagee a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,52 млн
Прекрасная квартира с открытым видом, в нескольких минутах от Гордон-Бич - 3 комнаты - 1 спальня, 1 меньшая комната и гостиная 6 этаж с лифтом - Поверхность: жилая площадь 60 м2 + 8 м2 террасы Новая квартира, оформленная архитектором - Кондиционер Fujitsu Central - Мамад (безопасная комната)…
Агентство
Immobilier.co.il
