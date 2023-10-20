  1. Realting.com
  Жилой квартал Nouveau projet boutique standing

Иерусалим, Израиль
от
$1,72 млн
;
5
ID: 34537
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Asher Viner

О комплексе

Мы рады представить наш новый эксклюзивный продукт в престижном районе Арнона в Иерусалиме. В магазине проекта «Бустан арнона» всего 6 этажей, в том числе 22 квартиры в здании. Последний пентхаус 4 комнаты 139м2 + 54,5м2 террасы сукка. Дизайн интерьера и экстерьера был тщательно разработан, чтобы предложить современный и комфортный образ жизни, сохраняя при этом спокойную и зеленую атмосферу района. Апартаменты просторные и светлые, с высококачественной отделкой и самыми современными удобствами. Пентхаус имеет два парковочных места и подземный погреб. Пентхаус имеет огромную террасу Soucca, идеально подходящую для наслаждения панорамным видом на Иерусалим. Район Арнона - идеальное место для семей, молодых пар и профессионалов, ищущих покой и удобство. С его многочисленными зелеными насаждениями, местными магазинами и отличными школами, Арнона является одним из самых популярных районов в Иерусалиме. Не упустите эту уникальную возможность предложить вам дом мечты в одном из самых красивых районов Иерусалима. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об этом эксклюзивном продукте. Немедленная доставка

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Досуг

Вы просматриваете
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации