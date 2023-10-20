Жилой квартал Nouveau projet boutique standing

Мы рады представить наш новый эксклюзивный продукт в престижном районе Арнона в Иерусалиме. В магазине проекта «Бустан арнона» всего 6 этажей, в том числе 22 квартиры в здании. Последний пентхаус 4 комнаты 139м2 + 54,5м2 террасы сукка. Дизайн интерьера и экстерьера был тщательно разработан, чтобы предложить современный и комфортный образ жизни, сохраняя при этом спокойную и зеленую атмосферу района. Апартаменты просторные и светлые, с высококачественной отделкой и самыми современными удобствами. Пентхаус имеет два парковочных места и подземный погреб. Пентхаус имеет огромную террасу Soucca, идеально подходящую для наслаждения панорамным видом на Иерусалим. Район Арнона - идеальное место для семей, молодых пар и профессионалов, ищущих покой и удобство. С его многочисленными зелеными насаждениями, местными магазинами и отличными школами, Арнона является одним из самых популярных районов в Иерусалиме. Не упустите эту уникальную возможность предложить вам дом мечты в одном из самых красивых районов Иерусалима. Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об этом эксклюзивном продукте. Немедленная доставка