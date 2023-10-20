Жилой квартал Nouveau projet boutique standing

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Мы рады представить наш новый эксклюзивный продукт в престижном районе Арнона в Иерусалиме.
В магазине проекта «Бустан арнона» всего 6 этажей, в том числе 22 квартиры в здании.
Последний пентхаус 4 комнаты 139м2 + 54,5м2 террасы сукка.
Дизайн интерьера и экстерьера был тщательно разработан, чтобы предложить современный и комфортный образ жизни, сохраняя при этом спокойную и зеленую атмосферу района. Апартаменты просторные и светлые, с высококачественной отделкой и самыми современными удобствами.
Пентхаус имеет два парковочных места и подземный погреб.
Пентхаус имеет огромную террасу Soucca, идеально подходящую для наслаждения панорамным видом на Иерусалим.
Район Арнона - идеальное место для семей, молодых пар и профессионалов, ищущих покой и удобство.
С его многочисленными зелеными насаждениями, местными магазинами и отличными школами, Арнона является одним из самых популярных районов в Иерусалиме.
Не упустите эту уникальную возможность предложить вам дом мечты в одном из самых красивых районов Иерусалима.
Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации об этом эксклюзивном продукте.
Немедленная доставка
Иерусалим, Израиль
