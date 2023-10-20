Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem mamilla

  1. Realting.com
  Израиль
  Иерусалим
  Appartement a vendre a jerusalem mamilla

Иерусалим, Израиль
$2,79 млн
ID: 34921
Дата обновления: 11.03.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Иерусалимский округ
  Район
    Jerusalem Subdistrict
  Город
    Иерусалим
  Адрес
    Mamilla

О комплексе

В одном из самых популярных мест в Иерусалиме - над проспектом Мамилла, всего в 10 минутах ходьбы от Стены Плача - уникальная, просторная и светлая квартира доступна для продажи. Расположенный на втором этаже (4 этаж в реальности), он готов к немедленному переезду. Детали собственности: 127 м2 брутто 3 больших куска 2 полные ванные комнаты Второй этаж лифт Частная парковка Полностью меблированный Высококлассная кухня бренда Bulthaup Мраморные полы

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

