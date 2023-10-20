Жилой квартал Appartement en duplex de 3 pieces

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается: Дуплекс с частной крышей - Бен Иегуда / Арлозоров
✨ В отремонтированном здании с лифтом
???? 5-й этаж
Уникальный дуплекс, 3 комнаты, включая безопасную спальню (Мамед)
Приблизительно 100 м2 жилой площади + частная крыша около 40 м2????
???? Первый уровень:
Просторная гостиная
Кухня
Большая безопасная комната (Мамед)
Туалеты и ванная
??? Второй уровень:
Роскошный родительский люкс
одеваться
Доступ к великолепной крыше с красивым отверстием и большим количеством света ☀️????? Цена: 6 980 000
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно