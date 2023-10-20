Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman

Идеально расположенная на улице Фришмана, напротив площади Масарика и недалеко от площади Рабина, эта квартира имеет центральное и очень востребованное расположение в самом сердце Тель-Авива. В ухоженном здании с лифтом и микролятом откройте для себя 3 комнаты площадью около 100 м2, расположенные на 4-м этаже. Квартира была полностью отремонтирована, с полной заменой инфраструктуры (электричество, сантехника) и предлагает современные и элегантные услуги. Он имеет большую гостиную, щедрый родительский люкс и высокие потолки, приносящие объем и характер. Небольшая терраса, обращенная к площади Масарика, завершает это свойство. Любимая квартира, сочетающая очарование, комфорт и премиальное расположение Цена: 5 650 000 шекелей.