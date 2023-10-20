  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman

Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman

Тель-Авив, Израиль
от
$1,77 млн
;
9
Оставить заявку
ID: 34545
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Malkhei Israel, 1

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Идеально расположенная на улице Фришмана, напротив площади Масарика и недалеко от площади Рабина, эта квартира имеет центральное и очень востребованное расположение в самом сердце Тель-Авива. В ухоженном здании с лифтом и микролятом откройте для себя 3 комнаты площадью около 100 м2, расположенные на 4-м этаже. Квартира была полностью отремонтирована, с полной заменой инфраструктуры (электричество, сантехника) и предлагает современные и элегантные услуги. Он имеет большую гостиную, щедрый родительский люкс и высокие потолки, приносящие объем и характер. Небольшая терраса, обращенная к площади Масарика, завершает это свойство. Любимая квартира, сочетающая очарование, комфорт и премиальное расположение Цена: 5 650 000 шекелей.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A vendre appartement 2 pieces dexception a florentin neve tsedek tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,12 млн
Жилой квартал Magnifique appartement de 3 pieces quartier basel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,71 млн
Жилой квартал Residence boutique dexception
Иерусалим, Израиль
от
$1,43 млн
Жилой квартал Penthouse de reve
Иерусалим, Израиль
от
$1,59 млн
Жилой квартал Balcon sur la mer
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre 3 pieces renove spacieux et hauts plafonds rue frishman
Тель-Авив, Израиль
от
$1,77 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Жилой квартал Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Жилой квартал Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Жилой квартал Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Жилой квартал Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Показать все Жилой квартал Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Жилой квартал Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
В знаменитом парке Tlv. 4 номера квартира в новом здании, 100 м2 с террасой 3 спальни + большая гостиная 2 ванные комнаты 17 этаж с 2 ванными комнатами, Выстрел 3 лифта стоянка Не пропустите, большие инвестиции
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Жилой квартал Centre ville bel immeuble recent proche de tous les commerces
Раанана, Израиль
от
$1,16 млн
Красивая поверхность сети 126 м2. Квартира 4 этаж с террасой 14 м2. Вид на отставку. Обновленное здание. Парковка. Центр города Раанана. Рядом со всеми товарами
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Показать все Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Тель-Авив, Израиль
от
$4,00 млн
Эта исключительная собственность представляет собой уникальное сочетание истории, роскоши и культурного дизайна. Расположенный в многовековом османском здании, в самом сердце старого города Яффо, он был преобразован в частную резиденцию в марокканском стиле, сочетая в себе великолепное этнич…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации