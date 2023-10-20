Жилой квартал A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin

  1. Realting.com
Ашдод, Израиль
$2,35 млн
6
ID: 34566
Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Южный округ
  Район
    Ashkelon Subdistrict
  Город
    Ашдод
  Адрес
    Таршиш

О комплексе

Редкая на рынке: превосходная независимая вилла, построенная на участке площадью 315 м2, предлагающая жилую площадь 270 м2, расположенную на трех уровнях (недра, первый этаж и первый этаж). Он имеет большую яркую гостиную, просторную кухню, несколько комфортабельных комнат и красивые жилые зоны. Снаружи большая терраса с частным бассейном 8 метров на 3, а также частная парковка. Расположен в тихом и востребованном жилом районе, всего в нескольких минутах езды от пляжа, магазинов и главных осей города. Исключительная цена, значительно ниже рыночной (семейная причина): всего 7 100 000 (около 1,8 миллиона евро). Редкая возможность не упустить возможность жить или инвестировать в качественную среду в Ашдоде.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
