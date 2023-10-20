Жилой квартал A vendre villa independante exceptionnelle a ashdod quartier youd zayin

Редкая на рынке: превосходная независимая вилла, построенная на участке площадью 315 м2, предлагающая жилую площадь 270 м2, расположенную на трех уровнях (недра, первый этаж и первый этаж). Он имеет большую яркую гостиную, просторную кухню, несколько комфортабельных комнат и красивые жилые зоны. Снаружи большая терраса с частным бассейном 8 метров на 3, а также частная парковка. Расположен в тихом и востребованном жилом районе, всего в нескольких минутах езды от пляжа, магазинов и главных осей города. Исключительная цена, значительно ниже рыночной (семейная причина): всего 7 100 000 (около 1,8 миллиона евро). Редкая возможность не упустить возможность жить или инвестировать в качественную среду в Ашдоде.