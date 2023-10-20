Жилой квартал Herbert samuel 34 projet aura

  1. Realting.com
ID: 34917
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 11.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Ахад ха-Ам, 16

О комплексе

В проекте известного промоутера AURA. Аура, владелица многих квартир в городе Хадера. Все магазины и рестораны находятся на первом этаже! Сукка типа Мирпесет около 20 метров с потрясающим видом на море! Всего в 50 метрах от центрального вокзала! Расположен на 24-м и последнем этаже! Планируемая поставка: 01/03/2026. Комиссионные агентства: 1,8%.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

