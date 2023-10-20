Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme haut standing magnifique neuf permis de construire projet de qualite

Рамат Ган - Жилой центр Большого Тель-Авива Всего в нескольких минутах от Тель-Авива город Рамат-Ган воплощает идеальный баланс между современностью, природой и качеством жизни. Это привилегированное место как для семей, так и для инвесторов, предлагая тихую жилую среду в непосредственной близости от экономического центра Израиля. Рамат-Ган является домом для крупнейшего делового района в стране, Тель-Авивской фондовой биржи (Бурси), где расположены основные банки, страховые компании и международные бизнес-башни. Город расширяется благодаря многочисленным проектам городского обновления (Тама 38, Пиноуи Биноуи) и элитным резиденциям. Благодаря своим щедрым зеленым насаждениям, таким как Национальный парк Рамат-Ган, современной инфраструктуре и прямому соединению с основными осями (Аялон, Маршрут 4, Маршрут 6, Красный трамвай), город предлагает идеальную среду обитания для тех, кто ищет комфорт, близость и прибыльность. Проект - Узиэль 13-15 Расположенный в самом сердце мирного и центрального района Рамат-Гана, Узиэль 13-15 является исключительным жилым проектом, разработанным Карданом Надланом, одним из крупнейших застройщиков Израиля. Эта программа состоит из роскошной башни и двух бутик-зданий, сочетающих современный дизайн, щедрые объемы и высококачественную отделку. Апартаменты от 2 до 5 комнат, а также мини-пентхаусы и пентхаусы, имеют большие террасы с открытым видом на Гуш Дан. Благодаря своему стратегическому расположению, проект имеет прямой доступ к трамваю и основным дорогам, связывающим Тель-Авив, Гиватаим и Петах-Тикву. Усиление проекта • Центральное и тихое место в самом сердце Рамат-Гана Непосредственная близость к трамваю и основным осям Современная архитектура и современный дизайн (дерево и зелень) • Дизайн лобби, оборудованный тренажерный зал и роскошная отделка • Оригинальное название: The Gush Dan • Яркие апартаменты с большими террасами • Технические характеристики высокого уровня Условия оплаты 20% при подписании договора 80% за четыре месяца до доставки • Без каблан алавата (промоутер кредита) • Индексация коробок: 3% в год кумулятивный, поддерживаемый промоутером