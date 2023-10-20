Жилой квартал Un hotel boutique prestigieux et en activite au coeur de rosh pinna

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Вилла Tehila - это уникальный и полностью функционирующий бутик-отель Gallic, идеально расположенный в самом сердце исторической деревни Рош-Пина, одного из самых популярных и очаровательных мест на севере Израиля. Недвижимость сочетает в себе интимный и романтический опыт гостеприимства с проверенным коммерческим потенциалом, в пасторальной обстановке галлианских пейзажей, пышной зелени и исключительного спокойствия.
Отель занимает около 978 квадратных метров пространства, построенного на просторном участке площадью около 3200 квадратных метров. Он включает в себя 14 тщательно спроектированных люксов, а также центральное здание, которое является сердцем клиентского опыта. Планировка и концепция недвижимости в основном подходят для пар, с сильным акцентом на конфиденциальность и высокий стандарт магазина гостеприимства.
Общественные зоны включают приветственный вестибюль с уникальной галилейской атмосферой, общий патио, бассейн с подогревом, джакузи и спа-зону, лечебные комнаты, паб и клубную зону, ресторан и кафе-бар, а также частную парковку для гостей. Недвижимость полностью меблирована и оборудована, включающая около 15 ванных комнат и 15 гостевых туалетов.
Villa Tehila работает как устоявшийся и известный бутик-отель, пользуясь отличной репутацией и лояльной клиентурой. Это редкая возможность приобрести элитную туристическую недвижимость с четкой идентичностью, текущими операциями и привилегированным местоположением в одном из самых желанных и качественных туристических регионов Израиля.
Местонахождение на карте
Рош-Пина, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно