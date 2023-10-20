  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel

Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel

Иерусалим, Израиль
от
$1,49 млн
;
5
ID: 34513
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Дерех Тора ВеАвода, 6 Himmelfarb

О комплексе

Français Français
В новой башне знаменитого проекта Elhad Bait Vagan Zangvil 1 Байт Ваган рядом с Кириат Йовел. Очень красивые 5 комнат 122 м2 с террасой 10 м2 частично сука., Красивые интерьерные услуги Прекрасный вид на Иерусалимский лес. 4 спальни, 2 ванные комнаты, 3 туалета Полностью перестроенная кухня. 2 парковочных места и подвал.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

