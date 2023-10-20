Жилой квартал Beit vagan kiriat yovel

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
В новой башне знаменитого проекта Elhad Bait Vagan Zangvil 1
Байт Ваган рядом с Кириат Йовел.
Очень красивые 5 комнат 122 м2 с террасой 10 м2 частично сука.,
Красивые интерьерные услуги
Прекрасный вид на Иерусалимский лес.
4 спальни, 2 ванные комнаты, 3 туалета
Полностью перестроенная кухня.
2 парковочных места и подвал.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
