  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595

Жилой квартал Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595

Иерусалим, Израиль
от
$811,965
;
5
ID: 34333
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Menahem Barsh, 8

О комплексе

Français Français
В Хар-Хома, на тихой и востребованной улице, эта 3-комнатная квартира предлагает редкое качество жизни благодаря трем ярким выставкам (все, кроме севера) и террасе площадью 9 м2 с открытым видом. Расположенная на 4-м этаже недавнего здания с лифтом Шаббат, недвижимость выиграла от важных инвестиций: аккуратная отделка, оптимизированная планировка, просторные комнаты и теплая атмосфера. Гостиная открывается на идеально интегрированную современную кухню, две удобные ванные комнаты, мамад, а также отдельное ночное пространство. Парковка – это настоящий актив: частная подземная парковка, а также очень удобный подвал каждый день. Здание поддерживается и идеально расположено: супермаркет внизу, йешива в 100 метрах, школы, парки и магазины в нескольких минутах ходьбы. Эта квартира, доступная в течение 6 месяцев, сочетает в себе комфорт, современность и мягкость жизни, редкую возможность в Хар-Хоме, идеально подходящую для семьи, молодой пары или инвестора, ищущих качественную недвижимость.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

