Жилой квартал Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595

В Хар-Хома, на тихой и востребованной улице, эта 3-комнатная квартира предлагает редкое качество жизни благодаря трем ярким выставкам (все, кроме севера) и террасе площадью 9 м2 с открытым видом. Расположенная на 4-м этаже недавнего здания с лифтом Шаббат, недвижимость выиграла от важных инвестиций: аккуратная отделка, оптимизированная планировка, просторные комнаты и теплая атмосфера. Гостиная открывается на идеально интегрированную современную кухню, две удобные ванные комнаты, мамад, а также отдельное ночное пространство. Парковка – это настоящий актив: частная подземная парковка, а также очень удобный подвал каждый день. Здание поддерживается и идеально расположено: супермаркет внизу, йешива в 100 метрах, школы, парки и магазины в нескольких минутах ходьбы. Эта квартира, доступная в течение 6 месяцев, сочетает в себе комфорт, современность и мягкость жизни, редкую возможность в Хар-Хоме, идеально подходящую для семьи, молодой пары или инвестора, ищущих качественную недвижимость.