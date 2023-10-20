Жилой квартал Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
В Хар-Хома, на тихой и востребованной улице, эта 3-комнатная квартира предлагает редкое качество жизни благодаря трем ярким выставкам (все, кроме севера) и террасе площадью 9 м2 с открытым видом. Расположенная на 4-м этаже недавнего здания с лифтом Шаббат, недвижимость выиграла от важных инвестиций: аккуратная отделка, оптимизированная планировка, просторные комнаты и теплая атмосфера.
Гостиная открывается на идеально интегрированную современную кухню, две удобные ванные комнаты, мамад, а также отдельное ночное пространство. Парковка – это настоящий актив: частная подземная парковка, а также очень удобный подвал каждый день. Здание поддерживается и идеально расположено: супермаркет внизу, йешива в 100 метрах, школы, парки и магазины в нескольких минутах ходьбы.
Эта квартира, доступная в течение 6 месяцев, сочетает в себе комфорт, современность и мягкость жизни, редкую возможность в Хар-Хоме, идеально подходящую для семьи, молодой пары или инвестора, ищущих качественную недвижимость.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
