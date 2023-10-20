  1. Realting.com
Жилой квартал Vous revez dune maison neuve de haut standing sans travaux et parfaite pour votre famille bh la voici

Хадера, Израиль
от
$1,44 млн
10
ID: 34318
Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Брандес, 22

О комплексе

БЖ Новая эксклюзивность, в категории «СОБРАНИЕ» Французское отделение RE/MAX Hadera ✨Мечтаете о новом, высококлассном, неработающем доме, идеально подходящем для вашей семьи? БХ, вот она! ✨ Дом с 6 комнатами (165 м2), ✨ Дом как новый – всего 3 года! ✨ Расположен в очень популярном и зеленом районе Брандейс, тихом и жилом, ✨ Высококачественное и изысканное украшение, ✨ Никаких смежных стен, как вилла! ✨ Очень яркие, большие отверстия и хорошие вибрации ✨ Красивая белая кухня марки "Segal Kitchens" с баром, ✨ Превосходная гостиная и светлая столовая, ✨ Прекрасное садовое пространство с большой террасой и фруктовыми деревьями, ✨ Просторный родительский люкс с раздевалкой и прекрасным видом! ✨ 2 ванные комнаты и 3 туалета, ✨ Защищенное помещение, кондиционер и множество дополнений, ✨ Частная парковка! ✨ Идеальное расположение, очень востребованное: тихое, жилое, рядом с районом парка и центром города, ✨ Школы, детские сады, синагога и супермаркет рядом пешком! ✨ Быстрый доступ к дорогам 4, 6 и 9. ✨ Проще говоря, дом мечты! BZH, давайте поможем вам добиться своего! Для получения дополнительной информации: Рафель Бенгигуи, Ваш агент по недвижимости, Французское отделение RE/MAX Hadera. Лицензия No 313736

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
