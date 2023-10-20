Жилой квартал Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
БЖ
Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет эксклюзивную 4-комнатную квартиру в престижном комплексе SOHO!
- В высоко ценимом современном комплексе, над франкоязычной Бет Хабад из Хадеры,
- 4 штуки, хорошо расположенные около 105 м2,
Панорамная терраса-веранда открыта к юго-западу от 12 м2, с электрическим закрытием!
- Большая, теплая гостиная,
- 3 спальни, включая мастер-люкс и безопасную комнату,
- На 8 этаже на 13 с лифтом Шаббат,
- Частный погреб,
- Два парковочных места в подвале!
- Квартира была улучшена во всех деталях, никаких планов!
И это еще не все! Резиденция является исключительной:
Зарезервированный тренажерный зал, приемная, частное открытое пространство резиденции.
Квартира исключительного уровня, расположенная в центре города Хадера, одном из самых востребованных районов города.
Ближайшие удобства: Торговый центр Mixx, школы, ганим и у подножия: франкоязычная синагога Хабад, примерно в 12 минутах езды на машине от моря!
Редкая возможность!
Бонус, его исключительная цена: 2,150.000 шекелей!
Смотреть абсолютно!
RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui.
Профессиональная лицензия 313736.
