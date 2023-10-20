  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Хадера
  4. Жилой квартал Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila

Жилой квартал Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila

Хадера, Израиль
от
$652,080
;
10
Оставить заявку
ID: 34159
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Ахад ха-Ам, 16

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
БЖ Французскоязычный отдел RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui представляет эксклюзивную 4-комнатную квартиру в престижном комплексе SOHO! - В высоко ценимом современном комплексе, над франкоязычной Бет Хабад из Хадеры, - 4 штуки, хорошо расположенные около 105 м2, Панорамная терраса-веранда открыта к юго-западу от 12 м2, с электрическим закрытием! - Большая, теплая гостиная, - 3 спальни, включая мастер-люкс и безопасную комнату, - На 8 этаже на 13 с лифтом Шаббат, - Частный погреб, - Два парковочных места в подвале! - Квартира была улучшена во всех деталях, никаких планов! И это еще не все! Резиденция является исключительной: Зарезервированный тренажерный зал, приемная, частное открытое пространство резиденции. Квартира исключительного уровня, расположенная в центре города Хадера, одном из самых востребованных районов города. Ближайшие удобства: Торговый центр Mixx, школы, ганим и у подножия: франкоязычная синагога Хабад, примерно в 12 минутах езды на машине от моря! Редкая возможность! Бонус, его исключительная цена: 2,150.000 шекелей! Смотреть абсолютно! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Профессиональная лицензия 313736.

Местонахождение на карте

Хадера, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,38 млн
Жилой квартал Appartement 4 pieces idealement situe
Иерусалим, Израиль
от
$1,31 млн
Жилой квартал Rare opportunite a ne surtout pas manquer dans le prestigieux et tres demande complex gindi tour 3 un 4 pieces balcon parking mamad a moins de 50000 nis le metre carre
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Quartier arlozorov atsmaout magnifique projet neuf
Бат-Ям, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Projet dexception rue shenkin appartements 2 a 5 pieces haut de gamme
Тель-Авив, Израиль
от
$3,61 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Stop affaire vous voulez faire un excellent investissement a hadera acquerir un bien avec une forte demande locative ne cherchez plus le voila
Хадера, Израиль
от
$652,080
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Показать все Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Жилой квартал Holyland bait vagan jersalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
Очень красивая и большая 3 комнаты 140 м2 (5 номеров оригинальная возможность сделать его в своем состоянии с легкостью и имеет меньшую стоимость) терраса 11 м2 с панорамным видом на Иерусалим, 2 ванные комнаты, + 2 парковочных места и 1 погреб
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Показать все Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Жилой квартал Bat yam dans une tour de standing 5 pieces avec mamad 131m14m terrasse
Бат-Ям, Израиль
от
$1,57 млн
В современной бродячей башне Бат-Яма 5 штук, в том числе 1 мама Жилой район 131 м2 Терраса 14м2 На 20-м этаже роскошной башни 2 парковочных места 1 подвал
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,18 млн
Раанана - район Неве Земер, Новый высококлассный проект в одном из самых востребованных районов Раананы! В элитном проекте 2 здания 5 и 7 этажей Квартира 4 номера этаж 1, 92 м2 + 12 м2 терраса с 2 парковочных места и 1 подвал: Проект действительного разрешения Банковская гарантия Планир…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации