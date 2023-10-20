  1. Realting.com
  Израиль
  Тель-Авив
  Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking

Жилой квартал Grand 5 pieces dans une belle avenue a cote de kikar hamedina avec parking

Тель-Авив, Израиль
от
$2,95 млн
;
10
ID: 34214
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  Страна
    Израиль
  Область / штат
    Тель-Авивский округ
  Район
    Tel Aviv Subdistrict
  Город
    Тель-Авив
  Адрес
    Sderot HaZionut, 3

О комплексе

На бульварной улице 3 Сион, престижный и очень востребованный адрес. Уникальная, просторная, светлая и красивая квартира! На 5-м этаже эта квартира пользуется отличным движением по четырем осям! 5-комнатная квартира с большим потенциалом и идеальным расположением. Построенная площадь 146,5 м2* (грубая). Добавится балкон площадью 12 м2. И вестибюль 9 м2. Решение комиссии принято! Уютное роскошное здание всего 6 квартир. Два стандартных парковочных места в подвале. Прямой лифт. Укрытие.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
