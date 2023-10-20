Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается отремонтированная и светлая 3-комнатная квартира, идеально расположенная на третьей морской линии, в отремонтированном здании. Недвижимость очень хорошо поддерживается, идеально подходит для инвестиций или проживания.
Характеристики собственности:
Площадь поверхности: 72 м2
Балкон: 10 м2
Расположен на 2 этаже с лифтом
3 штуки
Улучшенная кухня с духовкой и газовыми плитами
Кондиционер
Новые двери и вход в аккуратное здание
Частная парковка (не роботизированная)
Местонахождение:
Близко к морю
Рядом с легкой трамвайной станцией
Легкий доступ к общественному транспорту
Рядом с супермаркетами, кафе и ресторанами
Рядом с Ha'atzmaout Бульвар и его зеленый парк
Местонахождение на карте
Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно