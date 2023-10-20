Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Продается отремонтированная и светлая 3-комнатная квартира, идеально расположенная на третьей морской линии, в отремонтированном здании. Недвижимость очень хорошо поддерживается, идеально подходит для инвестиций или проживания. Характеристики собственности: Площадь поверхности: 72 м2 Балкон: 10 м2 Расположен на 2 этаже с лифтом 3 штуки Улучшенная кухня с духовкой и газовыми плитами Кондиционер Новые двери и вход в аккуратное здание Частная парковка (не роботизированная) Местонахождение: Близко к морю Рядом с легкой трамвайной станцией Легкий доступ к общественному транспорту Рядом с супермаркетами, кафе и ресторанами Рядом с Ha'atzmaout Бульвар и его зеленый парк