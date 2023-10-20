  1. Realting.com
Жилой квартал Magnifique 3 pieces lumineux pres du tram et du front de mer

Бат-Ям, Израиль
$705,375
ID: 34904
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Yoseftal

О комплексе

Продается отремонтированная и светлая 3-комнатная квартира, идеально расположенная на третьей морской линии, в отремонтированном здании. Недвижимость очень хорошо поддерживается, идеально подходит для инвестиций или проживания. Характеристики собственности: Площадь поверхности: 72 м2 Балкон: 10 м2 Расположен на 2 этаже с лифтом 3 штуки Улучшенная кухня с духовкой и газовыми плитами Кондиционер Новые двери и вход в аккуратное здание Частная парковка (не роботизированная) Местонахождение: Близко к морю Рядом с легкой трамвайной станцией Легкий доступ к общественному транспорту Рядом с супермаркетами, кафе и ресторанами Рядом с Ha'atzmaout Бульвар и его зеленый парк

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Задайте все интересующие вопросы
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
