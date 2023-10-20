  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Ашдод
  4. Жилой квартал Balcon sur la mer

Жилой квартал Balcon sur la mer

Ашдод, Израиль
от
$705,375
;
12
Оставить заявку
ID: 34562
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Rogozin, 27 Sea View Tower

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
В самом сердце Ашдода, улица Рогозин, огромная 4-комнатная квартира с мамадой и террасой с видом на море на 7-м этаже

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Villa de reve a ashdod en 1ere ligne face a la mer
Ашдод, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал Bureaux neuf dans immeuble de bureaux tres recherche sur guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$5,442
Жилой квартал Bel appartement
Иерусалим, Израиль
от
$589,380
Жилой квартал A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique permis de construire proche de la mer projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$1,22 млн
Жилой квартал A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$2,01 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Balcon sur la mer
Ашдод, Израиль
от
$705,375
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Показать все Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$3,094
Новый на рынке прокат в востребованном и роскошном проекте «Мигдал Ханешарим», с роскошным подъездом, охранником у входа и подземной парковкой. На 7-м этаже новый офис и высокое положение с общей площадью 141 м2, с двумя выставками. Отсюда открывается зеленый вид на горы Иерусалима. Возможно…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville
Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville
Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville
Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville
Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville
Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville
Нагария, Израиль
от
$485,925
В центре Нахарии, расположенном на тихой и востребованной улице, У него много вещей, за небольшую цену: Балкон / терраса, мамад, лифт, подвал, парковка и просторные и яркие!
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Жилой квартал Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Жилой квартал Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Жилой квартал Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Жилой квартал Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Жилой квартал Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Жилой квартал Residence boutique a mekor haim 4 pieces dexception avec terrasse amp prestations luxe
Иерусалим, Израиль
от
$2,916
В востребованном районе Мекор-Хаим, недалеко от Баки, в нескольких минутах от торгового центра Хадар, в нескольких минутах ходьбы от набережной парка ХаМесила и напротив магазинов и супермаркетов Талпиота. В новом бутик-здании с престижным лобби и лифтами Шаббат. Красивая новая и просторна…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации