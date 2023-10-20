  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer

Жилой квартал Avec terrasse bien agence endroit calme proche de la mer

Тель-Авив, Израиль
от
$937,365
;
9
ID: 34613
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Ben Yehuda

О комплексе

Улица Бен Иегуда рядом с улицей Фришмана, Квартира 2 комнаты 45 м2 балкон 7 м2 3-й этаж лифт Мамад 2 минуты ходьбы от пляжа Сзади, лицом на запад и очень ярко Инвестиции или маленькая нога на земле

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Иерусалим, Израиль
от
$3,762
В тихой и зеленой среде Рамат Шарет откройте для себя исключительный дуплекс, где встречаются пространство, свет и спокойствие. Эта недвижимость площадью 146 м2 предлагает большую гостиную со столовой, открывающейся на две огромные террасы площадью 70 м2 и 30 м2, с видом на долину и купанием…
Нетания, Израиль
от
$1,51 млн
Расположен в востребованном районе Ир Ямам в Нетании, недалеко от Кикар Хапиано, каньона Ир Ямам и пляжей. Квартира 5 комнат 140 м2 Второй этаж Терраса 18 м2 с видом, Две парковки и подвал. Недавняя резиденция стоя, предлагающая тренажерный зал, детскую игровую комнату и поддерживаемые общ…
Раанана, Израиль
от
$1,16 млн
Красивая поверхность сети 126 м2. Квартира 4 этаж с террасой 14 м2. Вид на отставку. Обновленное здание. Парковка. Центр города Раанана. Рядом со всеми товарами
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
