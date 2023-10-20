  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv

Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,25 млн
;
3
Оставить заявку
ID: 34825
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Красивые новые квартиры, 5 штук 127 м2. . лифты . Терраса 12 м2. . Открытый вид . Частная парковка. . Кондиционер В 10 минутах ходьбы от трамвая.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse au centre balcon sur la mer bon emplacement etage haut avec vue haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer agreable dans un immeuble neuf neuf mini penthouse projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Ашкелон, Израиль
от
$573,705
Жилой квартал villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Тверия, Израиль
от
$3,51 млн
Жилой квартал Avec terrasse calme investi a ne pas manquer agreable neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$1,07 млн
Жилой квартал Appartement a louer a mamila
Иерусалим, Израиль
от
$12,540
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,25 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Investissement hertzylia
Жилой квартал Investissement hertzylia
Жилой квартал Investissement hertzylia
Жилой квартал Investissement hertzylia
Жилой квартал Investissement hertzylia
Жилой квартал Investissement hertzylia
Жилой квартал Investissement hertzylia
Герцлия, Израиль
от
$874,665
Квартира из 4 комнат рядом с Университетом Рейхмана. Миклат в здании. Сидит на очень приятной улице. Идеально подходит для первой покупки или инвестиций. Очень много за аренду
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Жилой квартал Special investisseur
Ашкелон, Израиль
от
$385,605
3 комнаты в центре города
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Жилой квартал Exceptionnel centre ville complexe rotem chani
Раанана, Израиль
от
$1,09 млн
В центре города Раанана находится в 2 минутах ходьбы от всех магазинов и магазинов. Очень красивые 4 штуки. Терраса имеет западную парковку и подвал. Очень ярко. Мэм
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации