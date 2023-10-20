Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod

  1. Realting.com
Ашдод, Израиль
от
$1,10 млн
;
7
ID: 34595
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Shevet Binyamin, 26

О комплексе

Продается - 4-комнатная квартира на первом этаже в Ашдоде Расположенная в тихой и ухоженной резиденции, недалеко от парков, школ, синагог и магазинов, эта 4-комнатная квартира была полностью отремонтирована со вкусом и качественными материалами. Он предлагает жилую площадь 138 м2, дополненную красивым частным садом площадью 102 м2 с перголой, идеально подходящим для отдыха с семьей. Редкая и востребованная недвижимость, идеально подходящая для семьи, желающей сочетать комфорт, пространство и качество жизни. Для получения дополнительной информации или для организации визита, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг

Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Ашкелон, Израиль
от
$1,49 млн
Жилой квартал Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,38 млн
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Ашкелон, Израиль
от
$479,655
Жилой квартал Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Хадера, Израиль
от
$730,455
Жилой квартал Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf haut standing hauts plafonds projet de qualite
Тель-Авив, Израиль
от
$1,35 млн
Жилой квартал 4p neuf central vue magnifique
Жилой квартал 4p neuf central vue magnifique
Жилой квартал 4p neuf central vue magnifique
Иерусалим, Израиль
от
$1,33 млн
Этот великолепный 4P, на 19-м этаже нового здания, расположен у апломба трамвайного вокзала, который соединяет его за несколько минут с центром города. Расположенный в Кирьят-Моче, популярный своими заведениями, динамичностью и характером старого района. Напольное отопление, Mamad, мастер-лю…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Ашкелон, Израиль
от
$479,655
Neve ilan 4 номера в центре улицы Эли Коэн очень хорошее состояние
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Показать все Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Жилой квартал A vendre appartement 3 pieces haut de gamme immeuble recent etage 4 avec vue degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$1,66 млн
Продается 3 номера высококлассной улицы Рамбам с открытым видом 3 комнаты в недавнем здании * 78 м2 Балкон 6м2 Паркет, двойное остекление окон и т.д. Мамак * Возможность продажи меблированной бытовой техники
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации