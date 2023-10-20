Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod

Продается - 4-комнатная квартира на первом этаже в Ашдоде Расположенная в тихой и ухоженной резиденции, недалеко от парков, школ, синагог и магазинов, эта 4-комнатная квартира была полностью отремонтирована со вкусом и качественными материалами. Он предлагает жилую площадь 138 м2, дополненную красивым частным садом площадью 102 м2 с перголой, идеально подходящим для отдыха с семьей. Редкая и востребованная недвижимость, идеально подходящая для семьи, желающей сочетать комфорт, пространство и качество жизни. Для получения дополнительной информации или для организации визита, пожалуйста, свяжитесь с нами.