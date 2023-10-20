Жилой квартал A vendre appartement 4 pieces en rez de jardin a ashdod

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продается - 4-комнатная квартира на первом этаже в Ашдоде
Расположенная в тихой и ухоженной резиденции, недалеко от парков, школ, синагог и магазинов, эта 4-комнатная квартира была полностью отремонтирована со вкусом и качественными материалами.
Он предлагает жилую площадь 138 м2, дополненную красивым частным садом площадью 102 м2 с перголой, идеально подходящим для отдыха с семьей.
Редкая и востребованная недвижимость, идеально подходящая для семьи, желающей сочетать комфорт, пространство и качество жизни.
Для получения дополнительной информации или для организации визита, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Местонахождение на карте
Ашдод, Израиль
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно