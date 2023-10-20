  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал Projet ben yehuda 192

Жилой квартал Projet ben yehuda 192

Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
;
5
ID: 34708
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Давид Бен-Гурион

О комплексе

Современный жилой дом на 7,5 этажа, в том числе 26 квартир с частной парковкой. Каждая квартира оборудована кондиционером VRF Лицо с независимым вещанием В каждой комнате. Высококачественная отделка с плиткой Керамическая керамика, алюминиевый столяр Высокое качество, полностью оборудованные ванные комнаты оборудованные, премиальные межкомнатные двери и система Умный дом с электрической совместимостью.

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Жилой квартал Projet ben yehuda 192
Тель-Авив, Израиль
от
$1,19 млн
