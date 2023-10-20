  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau

Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
;
2
ID: 34215
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Нахум Соколов, 60

О комплексе

** Исключительная возможность на 8 дней** (Подпись до 31/12/2025) 4-комнатная квартира идеально подходит для семей! Бульвар Нордау, Старый Север??? *RAYK Group Quality Project* Эксклюзивный???? ✨ 116 м2 жилая площадь ✨ Солнечная терраса 10 м2 ✨ 4 штуки с оптимальной планировкой ✨ Частная парковка с роботом ✨ Северо-западная ориентация *** Доступность: август 2028*** Нет агентских сборов

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Похожие комплексы
Жилой квартал Villa a vendre a ashdod a tres fort potentiel
Ашдод, Израиль
от
$1,99 млн
Жилой квартал Appartement tres spacieux a deux pas du kikar et de la plage
Нетания, Израиль
от
$752,400
Жилой квартал A vendre neve tzedek tel avivduplex unique avec vue mer degagee
Тель-Авив, Израиль
от
$2,19 млн
Жилой квартал 3 pieces neuf promoteur mekor haim
Иерусалим, Израиль
от
$893,475
Жилой квартал Appartement nahalat benyamin
Тель-Авив, Израиль
от
$1,05 млн
Жилой квартал A vendre superbe 4 pieces dans un nouveau projet boulevard nordau
Тель-Авив, Израиль
от
$2,12 млн
Другие комплексы
Жилой квартал Superbe 4 pieces avec vue degagee et parking a bavli
Тель-Авив, Израиль
от
$1,53 млн
Продается в районе Бавли 20 улица Херцог На 10-м этаже благоустроенного здания. Беспрепятственный вид и исключительная яркость. 4 штуки 117 м2, которые можно преобразовать в 5. Родительский люкс и множество складских помещений. Очень просторное пребывание, идеальное для семьи. Тройная венти…
Агентство
Immobilier.co.il
Иерусалим, Израиль
от
$5,58 млн
Превосходная вилла в центре Гиват Хамбатара, 350 м2 построено, 400 м2 земли, огромный внутренний двор, 60 м2 парковки, балконы и многое другое
Агентство
Immobilier.co.il
Иерусалим, Израиль
от
$1,74 млн
Очень редко на рынке! Triplex 5-комнатный отремонтированный коттедж высокого уровня. Терраса 26 м2 от гостиной, полностью сокка, с открытым и зеленым видом. Большая светлая гостиная с обеденной зоной и полуамериканской кухней. Большой родительский люкс площадью 55 м2 с раздевалкой и ванной …
Агентство
Immobilier.co.il
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации