  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Тель-Авив
  4. Жилой квартал A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

Жилой квартал A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv

Тель-Авив, Израиль
от
$1,56 млн
;
7
Оставить заявку
ID: 34463
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Тель-Авив
  • Адрес
    Shlomo HaMelekh, 65

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Превосходные 3 комнаты - около 70 м2 хорошо оптимизированы Mamad + балкон 8 м2 (спокойно, зелени) 1-й этаж светлый на 5 - уютный магазин Архитектурная реконструкция - высококлассная отделка Кухня Семел - VRF кондиционер - заказ столярный Недавний проект TAMA: лифт, роботизированная парковка, отремонтированные общие зоны Расположение: улица Шломо ХаМелех (Старый Север), тихая улица с зеленью, только небольшие здания Рядом: Место Рабин, Дизенгофф, Хайаркон Парк, пляжи Аренда в настоящее время 12 000 в месяц (немедленный возврат) Запрашиваемая цена: 4,990.000 - ниже, чем цены промоутеров периода

Местонахождение на карте

Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement a vendre haneviim jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$2,66 млн
Жилой квартал A vendre duplex penthouse 3 piEces A florentin
Тель-Авив, Израиль
от
$2,26 млн
Жилой квартал Projet hagiborim vivre entre bat yam et tel aviv dans un projet luxueux pres de la mer
Бат-Ям, Израиль
от
$1,15 млн
Жилой квартал A vendre beau 3 pieces entierement renove 71m2 centre ville jerusalem 4eme etage terrasse 7m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,19 млн
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$768,075
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,56 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Показать все Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$909,150
Бэт Ям О проекте Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой среде, Эта резиденция предлагает современный, комфортный и изысканный жизненный опыт. Предназначенный для удовлетворения ожиданий молодых семей и инвесторов, проект отличается современной архитектурой, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod
Жилой квартал Rare appartement 5 pieces a ashdod
Ашкелон, Израиль
от
$843,315
Редко!!! Апартаменты 5 номеров "Резиденция Димри Сити" 160 м2 с террасой 20 м2, 2 лифта включая один из шабата. Рядом с магазинами, школами, парками, синагогами, автобусами... Полностью отремонтирован, с индивидуальным кондиционером в каждой комнате. Парковка
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Показать все Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Жилой квартал A 50 m du bord de mer
Ашкелон, Израиль
от
$391,875
на пристани Ашкелона, в здании Феррерон, в 50 метрах от моря, квартира 2 номера в резиденции с бассейном очень хороший продукт для инвестиций или нога
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации