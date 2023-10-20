Жилой квартал A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Для продажи - Красивая меблированная квартира в Эйлате - Golf Residence
В самой красивой резиденции Эйлата, в самом сердце эксклюзивного комплекса с бассейном, хаммамом, зоной барбекю, синагогой и 24-часовым смотрителем, откройте для себя эту превосходную квартиру площадью 128 м2 с террасой 15 м2 с видом на море.
Расположен на 5 этаже с 2 лифтами, включая один из Шаббата.
Полностью кондиционированный, с Mamad и частной парковкой.
Плюс: эта квартира продается полностью меблированной и со вкусом оборудованной. Просто опустите сумки.
Площадь поверхности: 128 м2
Терраса: 15 м2 с видом на море
Цена: 2.650.000 шекели
Редкая недвижимость в роскошной резиденции, идеально подходящая для основного проживания, вторичного или арендного инвестирования.
Для получения дополнительной информации или для организации визита, свяжитесь с нами.
