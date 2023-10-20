Жилой квартал Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Уникальный дуплекс 5 номеров в самом сердце Тель-Авива - Бограшов
Расположенный недалеко от пляжа и оживленных улиц Бограшовского района, этот дуплекс предлагает идеальную среду обитания между городской динамичностью и спокойствием.
5 штук
4 комнаты
2 ванные комнаты
3 туалета
4-й и 5-й этажи
135 м2 жилая площадь + 58 м2 терраса
Парковка
пещера
Цена: 11 500 000 Нис
Свяжитесь с нами сейчас для получения дополнительной информации и организовать посещение!
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
