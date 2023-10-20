  1. Realting.com
Жилой квартал Penthouse near baka

Иерусалим, Израиль
от
$2,98 млн
;
Жилой квартал Penthouse near baka
1
ID: 34737
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Dina, 8

О комплексе

Проче Бака. Пентхаус 206м2 +50м2 терраса, тренажерный зал, пещера, аск-чаббат, парковка. 9500000 ш. Ливрейсон 3 анс.

Иерусалим, Израиль
