  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem

Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
;
6
Оставить заявку
ID: 34147
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    HaHida, 21

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новая 3-комнатная квартира 112м2 - Байит Веган, Иерусалим Третий этаж, новое здание терраса 8м2 soucca Гостиная, столовая, 1 кухня 3 спальни, 2 ванные комнаты, 2 туалета Кондиционер, Дуд Шемех, Бронированная дверь, лифт, парковка Цена: 3 900 000 шекелей (агентский комитет 2% без учета налогов) Для получения дополнительной информации, фотографий или для организации визита, немедленно позвоните нам

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A vendre bien dexception unique sur le marche
Тель-Авив, Израиль
от
$15,68 млн
Жилой квартал Penthouse avec vue mer panoramique au 47e etage et piscine privee gindi tlv
Тель-Авив, Израиль
от
$31,35 млн
Жилой квартал Maison privee de style marocain dans un batiment ottoman dans le vieux jaffa
Тель-Авив, Израиль
от
$4,00 млн
Жилой квартал Shimon perez 4 pieces dans nouveau quartier
Нагария, Израиль
от
$579,975
Жилой квартал Appartement 4 pieces centre ville
Нагария, Израиль
от
$485,925
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement neuf de 3 pieces 112m2 bayit vegan jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Emplacement calme et pastoral
Жилой квартал Emplacement calme et pastoral
Жилой квартал Emplacement calme et pastoral
Иерусалим, Израиль
от
$1,00 млн
4-комнатная квартира в Кирьят-Йовеле, недалеко от района Бейт-Ваган. С потенциалом проекта обновления городов (Pinouy-Binouy) уже подписались 60% совладельцев. Реальная возможность захватить!
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Показать все Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Жилой квартал Tout nouveau programme neuf a la marina dashdod
Ашдод, Израиль
от
$1,72 млн
Новая и новейшая программа Ashdod Marina Ноги в воде Строительство очень высокого положения с лучшими материалами Перед лодками и морем, рядом с кафе, ресторанами и магазинами Резиденция: Входной зал 5 звезд Деревянный вход Парковка и подвал под землей Ультра быстрые лифты, включая шабат Кв…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Жилой квартал Nouveau projet au coeur de talpiot jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$869,022
Новый проект в сердце Талпиота Иерусалима Комплекс из 8 зданий, 4 из которых уже заселены, и 2 выставлены на продажу. 10 этажных зданий с роскошным вестибюлем, 2 лифта, подземная парковка и подвалы. С красивым парком, включая детскую игровую площадку, а также различные магазины поблизости, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации