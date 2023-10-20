Жилой квартал A vendre duplex rooftop dexception tel aviv rue dizengoff

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Эксклюзивный дуплекс на крыше, Rue Dizengoff, Тель-Авив
Исключительный адрес на одной из самых популярных улиц Тель-Авива, в самом сердце культуры, магазинов и в нескольких минутах от пляжей.
Основные характеристики:
Новый дуплекс – 6-й и 7-й этажи
4 штуки - тройная ориентация
Уровень 6: 62 м2 + терраса 7 м2
Уровень 7: 23 м2 + личная крыша 28 м2
Мамад, прямой лифт, парковка рядом
Яркие пространства, открытый вид, закаты и премиальное качество жизни на Дизенгоффе.
Цена: 6 190 000
Местонахождение на карте
Тель-Авив, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно