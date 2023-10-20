  1. Realting.com
  Израиль
  Нетания
  Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Жилой квартал A ne pas manquer dans un immeuble neuf haut standing neuf proche de la mer projet de qualite

Нетания, Израиль
от
$917,615
;
6
ID: 34261
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Kikar HaAtzmaut

О комплексе

Статус проекта Мардоче хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Проект Жаботинский - это бутик-здание, стратегически расположенное в 7 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 6 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Характеристики проекта Проект включает в себя несколько квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также 2 пентхауса с террасой. Наружное природное каменное покрытие Четыре квартиры на этаже Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с высотой потолка 5 метров и спроектировано архитектором 2 лифта, включая хаббатский подземный паркинг Выпуск в конце декабря 2027 года Банковская гарантия Особенности квартиры Квартира из 3 комнат с поверхностью 91 м2 плюс терраса 12,5 м2 Квартира из 4 комнат с поверхностью 108 м2 плюс терраса 12,5 м2 Квартира из 5 комнат с поверхностью 130 м2 плюс терраса 25,5 м2 Наводнение по всему дому 80х80 Центральный кондиционер Качественная мебель для ванной Клапан марки Grohe Внутренняя дверь качеств Настраиваемая кухня Электрические магазины во всем доме Для получения дополнительной информации Контакт Мардочи Хайят 0523362121

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

