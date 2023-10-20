  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer

Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer

Бат-Ям, Израиль
от
$971,850
;
10
Оставить заявку
ID: 34849
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Yoseftal

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продается – 4-х комнатная квартира на второй линии моря, с видом на море. Расположенная на 3 этаже на 6, эта яркая квартира площадью 100 м2 имеет террасу 14 м2, мамад, 2 ванные комнаты, 2 туалета и красивый балкон, купающийся в свете. Идеально расположенный, в нескольких минутах ходьбы от моря и набережной, недалеко от магазинов, супермаркетов, ресторанов и модных кафе, школ и яслей, а также общественного транспорта. Живой, удобный и приятный район, идеально подходящий для всей семьи или в качестве качественной инвестиции.

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Avec terrasse bon emplacement haut standing a ne pas manquer dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Нетания, Израиль
от
$987,525
Жилой квартал Superbe appartement de 2 pieces concu par un architecte
Тель-Авив, Израиль
от
$956,175
Жилой квартал A louer phenomenal cottage neuf a ashdod quartier youd zayin
Ашдод, Израиль
от
$6,270
Жилой квартал Spacieux et lumineux
Ашкелон, Израиль
от
$540,788
Жилой квартал Affaire en or
Иерусалим, Израиль
от
$695,970
Вы просматриваете
Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Бат-Ям, Израиль
от
$971,850
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Жилой квартал Appartement a vendre a jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,07 млн
4 номера на продажу в очаровательном здании, расположенном в самом сердце пастырской атмосферы в Иерусалиме и всего в нескольких минутах ходьбы от Баки. Близко все: школы, синагоги, культурно-развлекательные центры и, конечно же, старый город. В здании есть лифт, а в квартирах есть балконы, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vue mer eternelle
Жилой квартал Vue mer eternelle
Жилой квартал Vue mer eternelle
Жилой квартал Vue mer eternelle
Жилой квартал Vue mer eternelle
Показать все Жилой квартал Vue mer eternelle
Жилой квартал Vue mer eternelle
Ашкелон, Израиль
от
$507,870
4-комнатная квартира в городе с видом на море всех комнат. Подвал, парковка, мамочка, 2 лифта Хорошая сделка не должна прятаться
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Показать все Жилой квартал Appartement immense
Жилой квартал Appartement immense
Ашкелон, Израиль
от
$1,10 млн
Продается - Исключительная квартира в городе Ашдод??? Откройте для себя эти уникальные 5 комнат площадью 183 м2, на 2 этажах, предлагающих редкие объемы и абсолютный комфорт. ✨ Основные моменты квартиры: Щедрая площадь 183 м2 на двух уровнях • Открытый и приятный вид • Две спальни с отдель…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации