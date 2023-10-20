Жилой квартал A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer

Продается – 4-х комнатная квартира на второй линии моря, с видом на море. Расположенная на 3 этаже на 6, эта яркая квартира площадью 100 м2 имеет террасу 14 м2, мамад, 2 ванные комнаты, 2 туалета и красивый балкон, купающийся в свете. Идеально расположенный, в нескольких минутах ходьбы от моря и набережной, недалеко от магазинов, супермаркетов, ресторанов и модных кафе, школ и яслей, а также общественного транспорта. Живой, удобный и приятный район, идеально подходящий для всей семьи или в качестве качественной инвестиции.