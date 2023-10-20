  1. Realting.com
  Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement dans rue calme endroit calme luxueux neuf proche de la mer

Бат-Ям, Израиль
от
$705,375
;
15
ID: 34402
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям
  • Адрес
    Sderot HaAtzmaut

О комплексе

БАТ ЯМ - Золотая площадь Роскошный интимный дом Предупреждение: строительство продолжается Планируемая поставка: июнь 2026 Пляж находится в 150 метрах Трамвай 200 м (12 мин от Тель-Авива) Центральный район, рядом со всеми удобствами Преимущества проекта Благоприятные условия оплаты: 20% при подписании - 80% при ключевой доставке Высококлассные спецификации ♦Оптимальные банковские гарантии

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

