  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin

Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
;
4
Оставить заявку
ID: 34121
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Mehalkei HaMayim, 21

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новый Катамон Иерусалим Проект от 2 до 5 комнат, пентхаусов и первого этажа Расположенный в Катамонимском районе, этот проект состоит из 5 зданий с 34 этажами с тренажерным залом, синагогами, 5 лифтами. Трамвай пройдет в нижней части проекта. Доставка декабрь 2029 Способ оплаты Проект сопровождает банк Leumi. 20% 80% или несколько раз 2 номера от 53 до 69 м2 с террасой 9 м2, с 28-го этажа, вид с южной стороны парка с подвалом, но без парковки - Цены от 2.400.000 ш 2.5 номера 69m2 и 12m2 терраса Цена: 3,000,000 sh 3 номера 80м2 и 11м2 терраса с подвалом и парковкой, с 22 этажа, выставка: Север/Запад Цена от 3.500.000 ш. 5 номеров 120м2 и 11м2 терраса, с 2 парковочными местами и подвалом, 9-й этаж - Цена от 4.500.000 ш 5 номеров 135м2, 2 террасы 18м2 и 12м2, 3 ванные комнаты с туалетом, 11 этаж – Цена от 5 000 000 ш Эти цены могут быть изменены и не включают комиссию нашего агентства, которая составляет 2%. Для получения дополнительной информации или для организации визита, позвоните нам Обратите внимание: в случае проекта в строительстве, фотографии и планы публикуются только в информационных целях, и не являются договорными, поэтому квартиры не меблированы.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Иерусалим, Израиль
от
$904,134
Жилой квартал Nouvelle baisse de prix
Иерусалим, Израиль
от
$1,44 млн
Жилой квартал Affaire exceptionnelle un grand appartement familial de 5 pieces renove a hadera dans le quartier du park
Хадера, Израиль
от
$730,455
Жилой квартал Special investisseur
Нагария, Израиль
от
$311,933
Жилой квартал Nouveaux bureaux location dans tour tres demandee sur guivat shaoul
Иерусалим, Израиль
от
$3,094
Вы просматриваете
Жилой квартал Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Иерусалим, Израиль
от
$1,41 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Показать все Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Жилой квартал Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Бат-Ям, Израиль
от
$846,450
Бэт Ям О проекте Расположенный в самом сердце Бат-Яма, в тихой и отремонтированной жилой среде, Эта резиденция предлагает современный, комфортный и изысканный жизненный опыт. Предназначенный для удовлетворения ожиданий молодых семей и инвесторов, проект отличается современной архитектурой, …
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Показать все Жилой квартал A ne pas manquer
Жилой квартал A ne pas manquer
Ашдод, Израиль
от
$1,11 млн
Красивая 5-комнатная квартира на продажу в Ашдоде в очень популярной резиденции в «Youd Bet», солнечном южном фасаде с беспрепятственным видом. Подвал и частная парковка дополняют эту исключительную собственность
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Показать все Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Жилой квартал A vendre appartement neuf 4 pieces rehov amnon lipkin shahak park hayam netanya
Нетания, Израиль
от
$956,175
Парк Хаям, Нетания, недалеко от моря. Новая квартира 102 м2 + терраса 14 м2, 10-й этаж, 4 комнаты. Проект Электра, современная 30-этажная башня. Парковка + подвал, немедленный вход. Семейный район, недалеко от магазинов, школ и пляжей. Снижение цены: 3 050 000 (продвижение цены 3 390 000)
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации