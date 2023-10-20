  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia

Жилой квартал Herzog 49 perle rare aux portes de rehavia

Иерусалим, Израиль
от
$1,12 млн
;
9
ID: 34399
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    HaRav Herzog, 49

О комплексе

Новый на рынке! Продается исключительно на улице Херцог, 49, недалеко от очаровательного района Рехавия, напротив престижного района Найот, на будущей трамвайной дороге. В Tama 38 проект известной компании Yated, с дизайном прихожей и лифтов, предлагает полный доступ к квартире. Просторная квартира площадью 4 комнаты, площадью 97 м2, зарегистрированная на кадастр (Табу), с большой террасой площадью 12 м2. Квартира со вкусом отремонтирована, высококлассная кухня очень улучшена, 3 ориентации, абсолютная тишина по всей квартире, безопасная комната (Мамед), кондиционер, много парковочных мест на улице. Рядом с просторным Ботаническим садом и высоким спросом на шатуб Катамона Хайешана. Обратите внимание на серьезных и активных покупателей.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

