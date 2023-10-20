  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  Жилой квартал A vendre appartement a arnona

Жилой квартал A vendre appartement a arnona

Иерусалим, Израиль
$971,850
10
ID: 34824
Дата обновления: 10.03.2026

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим

Квартира на продажу в Арноне, улица Равадим, квартира с характером, 3,5 номера, 86 квадратных метров, первый этаж, выход во двор, отдельный блок 20 квадратных метров, зарегистрированный как хранилище

Иерусалим, Израиль
