Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Аналитические cookie-файлы
Помогают нам улучшить производительность сайта, ваш опыт использования сайта и сделать его более удобным для использования. Информация, которую собирают этот вид cookies агрегатируется и по этой причине анонимна. Применяются в целях предоставления статистических показателей использования сайта без идентификации пользователей.
Рекламные cookie-файлы
Позволяют нам снижать наши маркетинговые расходы и улучшать пользовательский опыт.
Сохранить
Realting.com использует файлы cookie для улучшения вашего взаимодействия с веб-сайтом. Вы можете настроить, какие файлы cookie будут сохраняться на вашем устройстве.
Узнать больше
Полностью отремонтированная 4-комнатная квартира 84 м2 - Рамот Алеф, Иерусалим
Второй этаж, лифта нет.
4 комнаты 84 м2 на 2-м этаже
Гостиная, столовая
3 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета
Кондиционер, водонагреватель, порошковый хемек
Бронированная дверь, решетки, роликовые жалюзи
Выставка: Восток-Запад.
Возможность сделать сукку во дворе и лифт в здании.
Цена: 2700,000sh
Эта цена не включает комиссию нашего агентства, которая составляет 2% без НДС.
Местонахождение на карте
Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно