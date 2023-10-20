  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem

Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$846,450
;
12
Оставить заявку
ID: 34148
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Lewi Lipski, 42

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Полностью отремонтированная 4-комнатная квартира 84 м2 - Рамот Алеф, Иерусалим Второй этаж, лифта нет. 4 комнаты 84 м2 на 2-м этаже Гостиная, столовая 3 спальни, 1 ванная комната, 2 туалета Кондиционер, водонагреватель, порошковый хемек Бронированная дверь, решетки, роликовые жалюзи Выставка: Восток-Запад. Возможность сделать сукку во дворе и лифт в здании. Цена: 2700,000sh Эта цена не включает комиссию нашего агентства, которая составляет 2% без НДС.

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Ашдод, Израиль
от
$1,35 млн
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf neuf projet de qualite renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,52 млн
Жилой квартал Un projet residentiel unique qui redefinit lessence meme de la vie de luxe dans un quartier dynamique et en plein essor dashkelon
Ашкелон, Израиль
от
$909,150
Жилой квартал Projet neuf dexception harav kook tel aviv permis obtenu livraison 35 ans
Тель-Авив, Израиль
от
$3,39 млн
Жилой квартал A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire dans un immeuble neuf haut standing neuf projet de qualite
Tamar Regional Council, Израиль
от
$758,670
Вы просматриваете
Жилой квартал Appartement entierement renove de 4 pieces 84m2 ramot alef jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$846,450
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Un rez de jardin jamais habite
Жилой квартал Un rez de jardin jamais habite
Жилой квартал Un rez de jardin jamais habite
Жилой квартал Un rez de jardin jamais habite
Жилой квартал Un rez de jardin jamais habite
Жилой квартал Un rez de jardin jamais habite
Ашкелон, Израиль
от
$799,425
Рез сада 5 штук авек Клим центральный никогда не привыкать
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Показать все Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Ашкелон, Израиль
от
$642,675
Квартира 5 комнат во дворе Барнеа безошибочный мастер спальня с ванной комнатой и гардеробной, подростковая комната с ванной комнатой Очень просторный, яркий
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv
Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv
Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv
Жилой квартал Appartements a vendre a tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,25 млн
Красивые новые квартиры, 5 штук 127 м2. . лифты . Терраса 12 м2. . Открытый вид . Частная парковка. . Кондиционер В 10 минутах ходьбы от трамвая
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации