  2. Израиль
  3. Нетания
  Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite

Жилой квартал Balcon sur la mer bon emplacement haut standing luxueux proche de la mer vue sur la mer dans un immeuble neuf magnifique projet de qualite

Нетания, Израиль
от
$1,00 млн
;
6
ID: 34266
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Черниховский, 12

О комплексе

Мардочи Хаят приглашает вас поселиться в одном из наших жилых проектов в Нетании. Вы ищете проект с девятью нетаниями Этот прекрасный проект создан для вас. Project Momento - это роскошный комплекс, сочетающий дом и магазин, стратегически расположенный менее чем в 3 минутах ходьбы от знаменитого кикара и в 4 минутах от пляжа. На одной из самых желанных улиц города Производитель Avraham Amram, чья репутация больше не может быть сделана, уже осуществил несколько проектов на Хадере, Зихоне Яакове, Эйлате и в других городах Израиля. Характеристики проекта Проект Momento включает в себя различные типы квартир от 3 комнат до 5 комнат, а также пентхаусы с частными джакузи. Наружное покрытие последнего поколения Здание будет оборудовано двойным вестибюлем с красивым потолком высотой 6 метров и спроектировано архитектором. 3 лифта, включая хаббатский подземный паркинг Доставка через 3 года Банковская гарантия Особенности квартиры Наводнение по всему дому 80х80 Централизованный кондиционер последнего поколения Качественная мебель для ванной Клапан марки Grohe Качественная внутренняя дверь Настраиваемая кухня Электрические магазины во всем доме Апартаменты 104 м2 + 15 м2 террасы Квартира 4 номера 106 м2 + терраса 19 м2 Квартира 5 номеров 132 м2 + терраса 20 м2 Для получения дополнительной информации Контакт Мардочи Хайят 0523362121

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Вы просматриваете
