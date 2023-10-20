  1. Realting.com
  4. Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bonnes orientations vue sur la mer

Хадера, Израиль
от
$717,915
;
8
ID: 34174
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Хайфский округ
  • Район
    Hadera Subdistrict
  • Город
    Хадера
  • Адрес
    Lakhish, 10

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Очень приятная квартира из 4 номеров расположена в районе «Le Park». Вид на парк. Этот новый район имеет все преимущества: школы, парк, торговый центр... Очень большая терраса 28 м2. вид на море. 2 ванные комнаты. 1 парковка 4 лифта

Местонахождение на карте

Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
