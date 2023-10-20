  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Иерусалим
  4. Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem

Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem

Иерусалим, Израиль
от
$1,65 млн
;
3
Оставить заявку
ID: 34119
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Иерусалимский округ
  • Район
    Jerusalem Subdistrict
  • Город
    Иерусалим
  • Адрес
    Mehalkei HaMayim, 21

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Новый проект, расположенный в Катамоне, Иерусалим, рядом со всеми удобствами, магазинами, ресторанами, Canion Hadar, рядом с Emek refaim. 7-этажное здание доступно в марте 2026 года Pinoui /binoui, подпольное отопление, лифт, парковка, подвал необязательно, интерком Последние квартиры 4p, Рез де Жардин 131 М2 и 28 м2 сад на 5,270,000sh 4p,113m2 и 35m2 сад до 4,720,000sh Цены могут быть изменены и не включают сборы нашего агентства, которые составляют 2% без учета налогов. Для получения дополнительной информации или для организации визита,

Местонахождение на карте

Иерусалим, Израиль
Образование
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал 2 pieces a la vente super investissement
Тель-Авив, Израиль
от
$783,750
Жилой квартал Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Ашдод, Израиль
от
$1,35 млн
Жилой квартал Projet neuf kiryat hayovel jerusalem penthouse 4 pieces 156m2
Иерусалим, Израиль
от
$1,94 млн
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
Жилой квартал Avec terrasse dans un immeuble neuf hauts plafonds magnifique neuf
Тель-Авив, Израиль
от
$2,85 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Nouveau projet a katamonim jerusalem
Иерусалим, Израиль
от
$1,65 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Жилой квартал 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Жилой квартал 4 pieces luxueux rehavia rehov kkl
Иерусалим, Израиль
от
$5,016
✨ Квартира 4 номера новая - 97 м2 ???? Терраса 10 м2 ?????️ Полностью меблированный - услуги высокого класса ?????️ Родительский люкс ???? 2 этаж с лифтом ???? Частная парковка ???? Немедленный вход
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Показать все Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Жилой квартал Vue mer exceptionnelle
Ашкелон, Израиль
от
$329,175
на ашкелонской пристани, очень хорошая сделка, чтобы захватить 2 p из 40m2 полный вид на море с балконом, мамадой, лифтом и подземной парковкой
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Показать все Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Жилой квартал Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Тель-Авив, Израиль
от
$1,41 млн
Очаровательная квартира с террасой в Шенкинском районе, Тель-Авив Исключительное расположение в самом сердце Тель-Авива, прямо напротив парка Шенкин, в одном из самых оживленных, востребованных и приятных районов города. Особенности квартиры: • Удобный и яркий первый этаж • 57 м2 интерьера…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации