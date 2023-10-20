  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Нетания
  4. Жилой квартал Penthouse a vendre a netania

Жилой квартал Penthouse a vendre a netania

Нетания, Израиль
от
$1,10 млн
;
5
Оставить заявку
ID: 34797
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Центральный округ
  • Район
    HaSharon Subdistrict
  • Город
    Нетания
  • Адрес
    Кикар ХаАцмаут, 11

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Продажа: Пентхаус в Нью-Йорке Красивый пентхаус, расположенный в самом сердце Нетании, всего в 5 минутах ходьбы от Кикара и пляжа. Площадь: 175 м2 5 штук 4 туалета 3 Ванные комнаты Балкон + большая терраса Родительский люкс Безопасная комната (Safe Room) 2 парковочных места 8-й этаж Яркая, просторная и идеально расположенная квартира. Рита: 0545464082

Местонахождение на карте

Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Holyland golden heights
Иерусалим, Израиль
от
$1,22 млн
Жилой квартал Agreable bien agence bon emplacement endroit calme spacieux
Раанана, Израиль
от
$4,04 млн
Жилой квартал Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Иерусалим, Израиль
от
$1,13 млн
Жилой квартал A stunning villa
Иерусалим, Израиль
от
$5,58 млн
Жилой квартал Au centre avec terrasse bonne affaire
Тель-Авив, Израиль
от
$940,500
Вы просматриваете
Жилой квартал Penthouse a vendre a netania
Нетания, Израиль
от
$1,10 млн
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Показать все Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Жилой квартал Duplex 5 pieces a ein sara nahariya
Нагария, Израиль
от
$564,300
В небольшом здании на улице Герцля в популярном районе Эйн-Сара в Нахарии Дуплейс, как небольшая вилла, в том числе * на первом этаже: светлая гостиная, 2 спальни с выходом на террасу * Наверху: 2 просторных номера, Мастер-люкс с душем и доступом к террасе около 20 м2 * Успокаивающий открыты…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Показать все Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Жилой квартал Villa de style moderne a vendre a herzliya pituach
Герцлия, Израиль
от
$7,52 млн
Расположенная в одном из самых престижных районов Израиля, всего в 400 метрах от побережья, эта новая вилла является воплощением современной роскоши и архитектурного совершенства. Разработанная известным архитектором Орли Шремом, эта тщательно продуманная резиденция охватывает три уровня и п…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Показать все Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Жилой квартал Appartement 5 pieces a vendre a ashdod residence avec piscine
Ашкелон, Израиль
от
$1,49 млн
Для продажи - Великолепная квартира 5 комнат в Башне Димри, Ашдод Расположенная в престижной резиденции Dimri Tower, в самом сердце популярного городского района в Ашдоде, эта превосходная 5-комнатная квартира предлагает исключительное качество жизни, выходя к морю. С площадью 159 м2, с те…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации