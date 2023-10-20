Жилой квартал Penthouse a vendre a netania

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Продажа: Пентхаус в Нью-Йорке
Красивый пентхаус, расположенный в самом сердце Нетании, всего в 5 минутах ходьбы от Кикара и пляжа.
Площадь: 175 м2
5 штук
4 туалета
3 Ванные комнаты
Балкон + большая терраса
Родительский люкс
Безопасная комната (Safe Room)
2 парковочных места
8-й этаж
Яркая, просторная и идеально расположенная квартира.
Рита: 0545464082
Местонахождение на карте
Нетания, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Еда и напитки
Досуг
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно