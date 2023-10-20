  1. Realting.com
  4. Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer

Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer

Ашдод, Израиль
от
$2,48 млн
;
9
ID: 34741
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Рамбам

О комплексе

Редкая по площади: элитная вилла, расположенная в одном из самых востребованных районов Ашдода, в нескольких шагах от пляжа, на второй линии моря. Недвижимость, предназначенная для обеспечения комфорта, конфиденциальности и качества жизни, идеально подходит для семьи или исключительного проживания. Площадь поверхности: 280 м2 на 3 уровнях Земля: 320 м2 Услуги: частный бассейн, уровень обслуживания лифтов Щедрые объемы, отличное распределение пространств, красивая яркость и тихая обстановка у моря. Дом, который сочетает в себе премиальное расположение, редкие услуги и потенциал для улучшения. Дополнительная информация и посещение по запросу.

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал Luxueux proche de la mer vue sur la mer
Ашкелон, Израиль
от
$2,51 млн
Жилой квартал Appartement a renover avec tres grand potentiel
Тель-Авив, Израиль
от
$1,57 млн
Жилой квартал Superbe 25 pieces a vendre devant le park hayarkon dans un immeuble renove
Тель-Авив, Израиль
от
$1,29 млн
Жилой квартал Tel aviv au pied de la mer
Тель-Авив, Израиль
от
$3,14 млн
Жилой квартал Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Тель-Авив, Израиль
от
$805,695
Другие комплексы
Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Жилой квартал Magnifique 5 pieces avec immense terrasse
Иерусалим, Израиль
от
$1,98 млн
В самом сердце Байитского вегана, у подножия синагог, школ и магазинов: небольшое здание всего 4 этажа с лифтом, крытый паркинг и большой погреб площадью 12 м2. Пентхаус 4 номера, переоборудованный в 5 очень легко, с огромной террасой 50 м2 Сукка с панорамным видом на Иерусалим! Один на полу…
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Жилой квартал A vendre penthouse masarik bat yam deuxieme ligne mer vue incroyable
Бат-Ям, Израиль
от
$1,80 млн
Идеальный план и очень просторный 5 штук - 135 м2 Дети в ванной комнате В мастер-люксе: душевая + гардеробная Полностью отремонтированная кухня высокого класса 3 туалета Летняя кухня с барбекю и винным погребом на террасе 4 террасы - 60 м2 в общей сложности, с видом на открытое море Парковка…
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Жилой квартал Residence aquarelle ganib b
Эйлат, Израиль
от
$1,18 млн
В районе Ganim Bet d Eilat в знаменитой резиденции Aquarelle, на краю пустыни, и Красном море в бутик-здании, Пентхаус продал лицом к долине. Это здание состоит из 2 уровней, пентхауса, который находится на 1-м этаже с собственным входом. жилая площадь 140 м2, и 4 чбре кровать + ее крыша 140…
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации