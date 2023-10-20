Жилой квартал Villa de prestige a vendre a ashdod quartier youd zayin 2e ligne de mer

Обеспечивают просмотр содержимого сайта и получение доступа к функционалу. Данный вид cookies используется только для корректной работы сайта и не передается третьим лицам. Отключении невозможно без нарушения функционирования сайта.
Редкая по площади: элитная вилла, расположенная в одном из самых востребованных районов Ашдода, в нескольких шагах от пляжа, на второй линии моря. Недвижимость, предназначенная для обеспечения комфорта, конфиденциальности и качества жизни, идеально подходит для семьи или исключительного проживания.
Площадь поверхности: 280 м2 на 3 уровнях
Земля: 320 м2
Услуги: частный бассейн, уровень обслуживания лифтов
Щедрые объемы, отличное распределение пространств, красивая яркость и тихая обстановка у моря. Дом, который сочетает в себе премиальное расположение, редкие услуги и потенциал для улучшения.
Дополнительная информация и посещение по запросу.
Ашдод, Израиль
