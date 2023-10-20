  1. Realting.com
  2. Израиль
  3. Бат-Ям
  4. Жилой квартал Bat yam cote mer

Жилой квартал Bat yam cote mer

Бат-Ям, Израиль
от
$850,526
;
10
Оставить заявку
ID: 34795
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Тель-Авивский округ
  • Район
    Tel Aviv Subdistrict
  • Город
    Бат-Ям

О комплексе

Перевод
Показать оригинал
Français Français
Очень красивый проект магазина на Бат Ям расположен в 10 минутах от Тель-Авива в 1200 метрах ходьбы от моря, а также недалеко от трамвая и железнодорожного вокзала. Большой выбор 2-х комнатной квартиры в Loft Penthouse. Очень интересные цены Гибкий график доставка 2027

Местонахождение на карте

Бат-Ям, Израиль
Здравоохранение
Продуктовые магазины
Досуг

Калькулятор ипотеки

Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости. Вернуть обратно
Процентная ставка
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Процентная ставка
Сумма кредита
{{ mortgageAmount }} USD
Сумма кредита
Срок
{{ loanPeriodValue | pluralizeRu("год", "года", "лет") }}
Срок
Ежемесячный платеж
{{ paymentPerMonth }} USD
Ежемесячный платеж
Похожие комплексы
Жилой квартал A louer tour white city appartement haut de gamme 4 piEces avec parking et terrasse
Тель-Авив, Израиль
от
$9,405
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement luxueux projet de qualite
Раанана, Израиль
от
$1,18 млн
Жилой квартал A ne pas manquer au centre bel appartement bon emplacement dans un immeuble neuf neuf projet de qualite
Хариш, Израиль
от
$316,008
Жилой квартал 3 pieces bien situe
Иерусалим, Израиль
от
$1,473
Жилой квартал Au coeur de la ville vue sur parc tres grand salon
Раанана, Израиль
от
$1,75 млн
Вы просматриваете
Жилой квартал Bat yam cote mer
Бат-Ям, Израиль
от
$850,526
Задайте все интересующие вопросы
Оставьте Вашу заявку
Спасибо! Ваша заявка принята
Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
Назад Оставить заявку
Другие комплексы
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Жилой квартал A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue grand jardin haut standing magnifique neuf permis de construire proche de la mer projet de qualite
Бат-Ям, Израиль
от
$1,29 млн
Добро пожаловать на остров - Жизнь между небом, морем и элегантностью Закройте глаза и представьте себе место, где море становится вашим горизонтом. На острове вы живете в нескольких шагах от пляжа, в просторной и светлой квартире, предназначенной для вашего комфорта и благополучия. Начните…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Показать все Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Жилой квартал 5 pcs exceptionnel
Ашкелон, Израиль
от
$642,675
Квартира 5 комнат во дворе Барнеа безошибочный мастер спальня с ванной комнатой и гардеробной, подростковая комната с ванной комнатой Очень просторный, яркий
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Показать все Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Жилой квартал Prodigieuse villa a vendre a ashdod
Ашдод, Израиль
от
$4,67 млн
Независимая первая линия - Independent First Line Вилла Столкновение с морем в Ашдоде Адрес: Ашдод, Израиль Откройте для себя эту исключительную виллу перед Средиземным морем, предлагающую уникальную среду обитания, сочетающую роскошь, комфорт и современность. Идеально расположенная в Ашдо…
Агентство
Immobilier.co.il
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Актуальные новости в Израиле
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
20.10.2023
Для израильтян официально открылась программа безвизового въезда в США. Детали
Израиль в условиях войны: что делать туристам
10.10.2023
Израиль в условиях войны: что делать туристам
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
15.09.2023
«За десятилетие с 2011-го по 2021-й цены на жилье в Израиле выросли на 346%». Эксперт о главных инвесторах на рынке, дефиците объектов и плане по сносу и перестройке старых зданий
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
04.01.2023
Получить паспорт Израиля будет уже не так просто. Почему?
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
19.12.2022
Средняя цена квартиры — более $550,000. В Израиле сильно дорожает недвижимость
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
05.08.2022
Скромное жилье на 6 спален. В Израиле продается очень характерная квартира
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
16.10.2019
Получение гражданства Израиля, ПМЖ, ВНЖ: легко и быстро — только для евреев
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
15.10.2019
Система образования Израиля: особенности, виды заведений, цены
Показать все публикации