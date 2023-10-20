Жилой квартал La pepite nouveau programme en pre vente a la marina a ashdod le plus proche de la plage

  1. Realting.com
Ашдод, Израиль
от
$2,35 млн
;
5
ID: 34087
ID новостройки на Realting
Дата обновления: 10.03.2026

Местонахождение

  • Страна
    Израиль
  • Область / штат
    Южный округ
  • Район
    Ashkelon Subdistrict
  • Город
    Ашдод
  • Адрес
    Egoz

О комплексе

Самородок!!! Новая предпродажная программа в Marina a Ashdod, рядом с пляжем! Апартаменты 5 номеров, лофты, первый этаж с бассейном, пентхаус с бассейном. Преимущества: солнечно, ближе всего к лодкам, набережной и пляжу... Высокие постоянные услуги, высококлассные материалы. Уникальное место

Местонахождение на карте

Ашдод, Израиль
Досуг

